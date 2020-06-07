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中職／江坤宇致勝二壘打 兄弟5連勝逼近猿隊了

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
中信兄弟隊對統一獅隊之戰，打完八局上落後兩分，八局下江坤宇在一、三壘有人時，從獅隊投手黃竣彥手中揮出關鍵二壘打，攻下兩分，成致勝一擊 聯合報系資料照片
中信兄弟隊對統一獅隊之戰，打完八局上落後兩分，八局下江坤宇在一、三壘有人時，從獅隊投手黃竣彥手中揮出關鍵二壘打，攻下兩分，成致勝一擊 聯合報系資料照片

中信兄弟隊今天在台中洲際球場對統一獅隊之戰，打完八局上落後兩分，八局下攻下四分逆轉戰局，「二年級生」江坤宇在一、三壘有人時，從獅隊第三任投手黃竣彥的手中揮出關鍵二壘打，攻下兩分打點成為致勝一擊，兄弟終場9：8獲勝，拚出本季最長五連勝紀錄。

江坤宇生涯首次獲選單場MVP，賽後站上舞台笑得很開心，他說：「生涯首轟、首安都有出來，就差單場MVP，很興奮。」

兄弟本季首次單周五戰全勝，最近11戰搶下9勝，戰績升至19勝15敗，只落後樂天桃猿隊（19勝12敗）1.5場勝差；兄弟對獅隊六連勝，也讓獅隊吞下四連敗，戰績掉到13勝23敗，排名遠遠落後另三隊。

兄弟洋投米蘭達只投四局被揮九安、失六分，獅隊洋投達尼爾先發6.2局，被揮出13支安打、失五分，牛棚八局下崩盤、送掉江山。

獅隊打完三局上6：0領先，三局下被兄弟追回五分，雙方打完前七局差距不變。

獅隊八局上靠陳重羽陽春砲攻下第七分，兄弟八局下展開反攻，許基宏先從獅隊第二任投手鄭鈞仁的手中揮出安打，黃竣彥登板後援，陳子豪、蘇緯達連揮安打攻下一分，接著江坤宇二壘打成致勝一擊，張志豪二壘滾地球攻下第四分，兄弟後來居上。

獅隊九局上面對兄弟「守護神」李振昌，雖由林安可陽春砲（本季第九轟）追回一分，終場仍以一分之差落敗。

江坤宇 樂天桃猿

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