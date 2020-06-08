中職／火力最大化隱憂 辛元旭價值應更受重視

今年球季富邦悍將三壘防區頻頻出現漏洞，直到上週21歲新人辛元旭升上一軍，屢現美技守備，防守功夫到位，才暫時找到富邦三壘問題的解答，也讓球迷見識到，守備好壞對一支職業球隊的影響力。

本季富邦前後啟用4名三壘手，主戰的蔣智賢因傷和一度移防外野，在三壘19次守備機會出現2次失誤，以他生涯0.922的三壘守備率，並非穩定的內野手；范國宸「本業」是一壘，大學曾兼練三壘，但畢竟只是「副業」，本季他守三壘僅33次守備機會，就發生多達9次失誤，三壘守備率0.727，給團隊帶來顯著的負面影響。

陳凱倫是不錯的內野手，今年曾支援守三壘6場、其中1場先發，6次守備機會無失誤，屬工具人性質，二游也要守，並非固定三壘手；辛元旭攻守平均，本季三壘守備13次機會無失誤，多次美技撲接刺殺打者令人印象深刻。

辛元旭在6月4日生日當天獲得生涯首度先發機會，一局上就策動雙殺，七局上再演出撲接美技，九局下並敲出生涯首安！ 聯合報系資料照片

這就讓人想到陳傑憲、林祖傑，本季陳傑憲鎮守統一獅游擊大關，守11場就發生7次失誤，守備率0.863，無論傳球或接球都陷入大麻煩，獅隊教練團緊急調上林祖傑，才算穩住中線防線，游擊守備率0.963令隊友放心。

事實上，國內青棒不乏守備能力出色且穩定的內野手，特別是打進全國前八強的球隊，內野接傳、腳步位移都有一定水準，只是近年來中職是打者聯盟，教練團安排打線和守備佈陣，思維是「只要你能打，我就找守備位置給你。」基層球隊守優於攻的野手，如果沒有特別突出的打擊能力，進職棒相對吃虧，出賽機會遭壓縮。

因此，富邦一壘有林益全，蔣智賢前年到來，三壘也被卡住，三壘守備功夫精湛的李宗賢，不但要移防他所不熟悉的游擊防區，范國宸也要守不擅長的三壘，以求火力最大化。

統一也是如此，去年黃甘霖擔任總教練時期，已表明陳傑憲會固定守外野，就是看出其守游擊出現一些問題，今年林岳平上任，堅持讓陳傑憲守游擊，主要考量當然也是火力最大化，結果守到信心全失，也拖垮戰績，只好移防中外野，由上一季主戰游擊手林祖傑回防，有效鞏固內野防線。

統一獅隊林祖傑也是靠著優異的守備能力而獲得鎮守游擊大關的任務，本季他的打擊表現也跟著提升，地位也越來越穩定。 聯合報系資料照片

其實，這是中職「打高投低」所帶來的連鎖效應，以本季而言，平均每場比賽兩隊得分高達14分，教練團的思維是，如果投手群壓不住，守備出現失誤、瑕疵導致掉分，那我就靠狂攻猛打來彌補，所以攻優於守的野手較吃香。

如果中職是「投高打低」，好比說2010年球季，平均每場比賽得分僅8分，那麼，守備穩定度就非常重要了，也能確實考驗各隊投手戰力，反映真正實力，因為低比分比賽，每個守備都相當關鍵，一個失誤很可能成為勝負分水嶺。

2010年兄弟象就是靠著以陳江和、王勝偉、黃仕豪(後改名黃泰龍)為首的堅強內野防線，總教練陳瑞振大打防守野球、小球戰術，加上四大洋投卡斯帝、羅曼、麥格倫和庫倫強力壓陣，彌補打線長打火力不足的缺陷；如果當年中職比賽用球彈性係數不是低於0.550，而是像今年球季一樣高於0.570，形成打者聯盟，那麼，2010年陳瑞振帶領的兄弟象就很難登頂了。

如果一個國家職棒聯盟長期打高於投，對基層球隊帶來的影響是，好的人才會偏向擔任打者，練投手比例可能會降低，而且野手會花更多時間練打擊，更甚於練守備，進職棒更是如此。

職棒好看的地方並非僅限於全壘打和得分秀，其實守備美技、戰術短打推進、盜壘、投手戰，有時候更精彩，本季江坤宇、林靖凱在游擊、二壘頻秀美技，就讓球迷驚呼連連，陳晨威接連盜壘成功，更曾逆襲米蘭達成功盜本壘，更讓人拍案叫絕。

江坤宇去年在二軍時就展現他優異的棒球才華，本季在一軍先發攻守俱佳，而且頗有大將之風。 聯合報系資料照片

辛元旭打擊給人的期待感當然不如蔣智賢、范國宸，林祖傑的攻擊火力絕對不如陳傑憲，但是兩人所展現出防守貢獻度卻顯而易見，和李宗賢、江坤宇、林靖凱同屬守優於攻的內野手，也有不錯的腳程和戰術執行能力，他們的價值應該更受重視才是。