中職／火力最大化隱憂 辛元旭價值應更受重視
今年球季富邦悍將三壘防區頻頻出現漏洞，直到上週21歲新人辛元旭升上一軍，屢現美技守備，防守功夫到位，才暫時找到富邦三壘問題的解答，也讓球迷見識到，守備好壞對一支職業球隊的影響力。
本季富邦前後啟用4名三壘手，主戰的蔣智賢因傷和一度移防外野，在三壘19次守備機會出現2次失誤，以他生涯0.922的三壘守備率，並非穩定的內野手；范國宸「本業」是一壘，大學曾兼練三壘，但畢竟只是「副業」，本季他守三壘僅33次守備機會，就發生多達9次失誤，三壘守備率0.727，給團隊帶來顯著的負面影響。
陳凱倫是不錯的內野手，今年曾支援守三壘6場、其中1場先發，6次守備機會無失誤，屬工具人性質，二游也要守，並非固定三壘手；辛元旭攻守平均，本季三壘守備13次機會無失誤，多次美技撲接刺殺打者令人印象深刻。
這就讓人想到陳傑憲、林祖傑，本季陳傑憲鎮守統一獅游擊大關，守11場就發生7次失誤，守備率0.863，無論傳球或接球都陷入大麻煩，獅隊教練團緊急調上林祖傑，才算穩住中線防線，游擊守備率0.963令隊友放心。
事實上，國內青棒不乏守備能力出色且穩定的內野手，特別是打進全國前八強的球隊，內野接傳、腳步位移都有一定水準，只是近年來中職是打者聯盟，教練團安排打線和守備佈陣，思維是「只要你能打，我就找守備位置給你。」基層球隊守優於攻的野手，如果沒有特別突出的打擊能力，進職棒相對吃虧，出賽機會遭壓縮。
因此，富邦一壘有林益全，蔣智賢前年到來，三壘也被卡住，三壘守備功夫精湛的李宗賢，不但要移防他所不熟悉的游擊防區，范國宸也要守不擅長的三壘，以求火力最大化。
統一也是如此，去年黃甘霖擔任總教練時期，已表明陳傑憲會固定守外野，就是看出其守游擊出現一些問題，今年林岳平上任，堅持讓陳傑憲守游擊，主要考量當然也是火力最大化，結果守到信心全失，也拖垮戰績，只好移防中外野，由上一季主戰游擊手林祖傑回防，有效鞏固內野防線。
其實，這是中職「打高投低」所帶來的連鎖效應，以本季而言，平均每場比賽兩隊得分高達14分，教練團的思維是，如果投手群壓不住，守備出現失誤、瑕疵導致掉分，那我就靠狂攻猛打來彌補，所以攻優於守的野手較吃香。
如果中職是「投高打低」，好比說2010年球季，平均每場比賽得分僅8分，那麼，守備穩定度就非常重要了，也能確實考驗各隊投手戰力，反映真正實力，因為低比分比賽，每個守備都相當關鍵，一個失誤很可能成為勝負分水嶺。
2010年兄弟象就是靠著以陳江和、王勝偉、黃仕豪(後改名黃泰龍)為首的堅強內野防線，總教練陳瑞振大打防守野球、小球戰術，加上四大洋投卡斯帝、羅曼、麥格倫和庫倫強力壓陣，彌補打線長打火力不足的缺陷；如果當年中職比賽用球彈性係數不是低於0.550，而是像今年球季一樣高於0.570，形成打者聯盟，那麼，2010年陳瑞振帶領的兄弟象就很難登頂了。
如果一個國家職棒聯盟長期打高於投，對基層球隊帶來的影響是，好的人才會偏向擔任打者，練投手比例可能會降低，而且野手會花更多時間練打擊，更甚於練守備，進職棒更是如此。
職棒好看的地方並非僅限於全壘打和得分秀，其實守備美技、戰術短打推進、盜壘、投手戰，有時候更精彩，本季江坤宇、林靖凱在游擊、二壘頻秀美技，就讓球迷驚呼連連，陳晨威接連盜壘成功，更曾逆襲米蘭達成功盜本壘，更讓人拍案叫絕。
辛元旭打擊給人的期待感當然不如蔣智賢、范國宸，林祖傑的攻擊火力絕對不如陳傑憲，但是兩人所展現出防守貢獻度卻顯而易見，和李宗賢、江坤宇、林靖凱同屬守優於攻的內野手，也有不錯的腳程和戰術執行能力，他們的價值應該更受重視才是。
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