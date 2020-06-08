日職／石井補到重點 台、日樂天雙冠夢不遠

2020年的樂天金鷲隊，無論內外都是相當受矚目的一支球隊。

對內而言，他們持續這兩年「石井一久式」的補強。對外指的是他們在經營上的海外戰略。進軍台灣市場，入主買下了中華職棒的桃猿隊，將Lamigo桃猿變成了樂天桃猿，成為中華職棒史上第一支外資的球團。

然而，一內一外之間息息相關。台灣的樂天桃猿隊維持過去幾年三連霸的堅強實力，上半季持續保持領先，截至6月6日為止領先居次的中信兄弟2場勝差。日本的樂天金鷲隊經過補強，來勢洶洶，也有近年最濃厚的爭冠機會。台、日樂天是否會在同一年，並且是「台灣樂天元年」雙雙奪冠呢？

樂天金鷲本季在領隊石井一久（右）操盤之下強勢補強，投打戰力都相當完整，奪冠希望相當濃厚。 圖／樂天桃猿提供

涌井秀章、牧田和久加盟 樂天投手A級

根據日本權威棒球雜誌『週刊棒球』在球季前的總戰力評比，樂天與西武、軟銀雙強共同被列入本季最佳的A級。這三隊剛好就是去年太平洋聯盟前三強。

雖然時間已經是3個月之前的事，不過季前官方熱身賽樂天的戰績是9勝4敗1和，排名12球團第4名。儘管熱身賽戰績僅供參考，不過分居前兩名的西武、軟銀，正是外界最看好的洋聯雙強。如果熱身賽已經是太久以前，那麼從6月2日開打的季前練習賽，樂天昨天再勝羅德之後戰績為4勝1敗1和。隨著球季開幕時間接近，各隊除了培養實戰感覺之外，也更加追求勝負，成績好壞的參考價值更高。從這幾場練習賽當中看得出來，樂天展現相當好的調整狀況，以及補強後的戰力已經更加能夠跟西武、軟銀一較高下了。

今年樂天新加盟的投手主要包括：涌井秀章（3勝7敗、防禦率4.50）、酒居知史（5勝4敗20中繼、防禦率4.37）、牧田和久以及新洋投恰格瓦（JT Chargois），補強上大有斬獲。尤其是應付今年頻繁不斷的六連戰，先發投手的深度被視為決勝關鍵，樂天除了已經表定開幕戰先發的王牌投手則本昂大（5勝5敗、防禦率2.78）之外，還有岸孝之（3勝5敗、防禦率3.56）、涌井秀章、石橋良太（8勝7敗、防禦率3.82）以及松井裕樹（2勝8敗38救援、防禦率1.94）等先發投手，優勢足夠。

石井一久於2018年球季尾聲接任樂天GM，在他主導下的球隊編成方向相當明確，透過金錢交易獲得3屆勝投王、1度澤村賞得主涌井秀章，厚植先發。接著樂天再將守護神松井裕樹拉到先發，搭配去年以菜鳥之姿投出3勝的弓削隼人（3勝3敗、防禦率3.74），以及塩見貴洋（3勝1敗、防禦率3.16）、辛島航（9勝6敗、防禦率4.14），大幅提升原先較為薄弱的左投戰力。

松井裕樹不但是樂天過去幾季的終結者，也是日本國家隊的超強守護神，本季轉任先發讓球迷非常期待。 聯合報系資料照片

而松井裕樹留下的空缺，樂天簽下新洋投恰格瓦（JT Chargois），補強牛棚戰力。另外一名中繼主力赫曼（Frank Herrmann）雖然轉加盟羅德，不過恰格瓦與森原康平（29中繼、防禦率1.97）、台灣投手宋家豪（24中繼、防禦率2.18）組成的勝利方程式，仍然相當穩固。中繼還有高梨雄平（14中繼、防禦率2.30）、青山浩二（16中繼、防禦率2.70），以及旅美歸國、經驗豐富的下勾投手牧田和久。因為美馬學行使FA離隊、以選手補償身分加盟的酒居知史，也是可用之兵，他去年投出20次中繼成功、防禦率4.37的成績，預料在樂天牛棚將獲得重用。

攻擊戰力 鈴木大地、羅梅洛帶來新刺激

在週刊棒球雜誌的評比中，樂天的投手戰力得到7.5分，與軟銀並列洋聯最佳，比起西武以及投手戰力被看好的歐力士隊7.0更高。而攻擊戰力上，洋聯得分最高的還是「山賊打線」領軍的西武獅隊9.5分，樂天8.5分則比補進巴倫汀（Wladimir Balentien）之後的軟銀8.0分更高。

本季樂天在打擊方面最大的補強收穫是在自由球員FA市場上獲得了鈴木大地（前千葉羅德隊）。在老將今江年晶退休之後，鈴木大地可以順勢填補先發三壘的位置。另外淺村榮斗有腰傷困擾，一旦出現不適狀況，有「工具人」本事的鈴木大地也可以替補。

鈴木大地去年出賽140 場，打擊率0.288、15支全壘打、68分打點都是生涯最佳，因此投入FA市場上之後相當搶手，最後樂天從巨人等對手之中搶人成功。因為他的加盟讓樂天找到了攻擊型的二棒，承接開路先鋒茂木榮五郎（0.282打擊率、13支全壘打、55分打點）與中心打線島內宏明（0.287打擊率、10支全壘打、57分打點）、淺村榮斗（0.263打擊率、33支全壘打、92分打點）、布拉許（Jabari Blash；0.261打擊率、33支全壘打、95分打點）之間的串聯角色。

鈴木大地(右)長期打擊表現穩定，而且健康狀況良好，年年幾乎都是全勤出賽，又能守備多個內野位置，樂天與他簽下4年7億日圓合約對球隊戰力有很大的幫助。 聯合報系資料照片

另外，樂天又簽下NPB3年累積69支全壘打的前歐力士洋砲羅梅洛（Stefen Romero），為33歲的老將內野手威勒（Zelous Wheeler；0.243打擊率、19支全壘打、67分打點）帶來新刺激。鈴木大地、羅梅洛，加上同時於去年加盟的淺村榮斗、布拉許（Jabari Blash），樂天先發打線中這4人都是近兩年補強的選手。

攻擊戰力在球隊系統性的編成之下逐步提升，體質也逐漸強化，在洋聯相當具有競爭力，是近年來最有機會爭取洋聯優勝的一年。達成台、日樂天雙冠的目標，也絕對不會是夢想而已。