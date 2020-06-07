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中職／獅隊台南主場5連戰 仍需實名制進場
統一獅隊12到18日期間，將在台南球場進行五場主場比賽，配合政府防疫措施採取實名制進場、確認身分，進場前先量體溫，超過標準不開放進場。
獅隊指出，目前台南球場賽事依據售票座位，維持安全社交距離（間隔一席）販售，在座位欣賞賽事可不戴口罩，但進場、離開座位時建議需全程配戴口罩，8日起提供民眾到統一超商ibon實名制購票。
獅隊本次新增本壘後方家庭席、鑽石席席次，鑽石席仍需維持梅花座販售，家庭席除了提供五位球迷實名進場，也提供烤雞、披薩、薯條、飲料，黃金席、球僮席暫不開放販售。
獅隊聯名卡刷卡購票服務，平日賽事內野全票在現場購票5折優惠，每場限量250張，ibon購票7折，每場限量500張，每人每張卡限購兩張。
假日賽事購買內野全票，現場購票及網路ibon購票均為7折優惠，每場均為500張，每人每張卡限購兩張。
獅隊將在17、18日推出台南市民棒球日，市民持身份證明文件，現場購票每張200元，每場限額200張。
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