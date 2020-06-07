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中職／林哲瑄隨隊一軍 張正偉下二軍調打擊
富邦悍將隊外野手林哲瑄日前因手肘傷勢，下二軍調整，今天賽前與一軍會合，不過悍將與樂天桃猿隊之戰因雨延賽，林哲瑄最快要到下周才能正式歸隊，外野手張正偉則先下放二軍，空出位置。
林哲瑄上次在一軍出賽已是5月9日，之後受到手肘傷勢影響，無法傳球，在二軍調整後，昨天在自辦賽事驗收守備狀況。林哲瑄說：「已經好很多，可以比賽了，只是飛球判斷上還要再習慣一下。」
這次的傷勢對林哲瑄還是新體驗，他說：「自己也嚇到，心情上滿急的，也花了滿久的時間才回來。」雖然經過醫院、防護員治療已無大礙，但有了這次的經驗，林哲瑄說，之後會更保護好自己。
總教練洪一中表示，原本今天有考慮讓林哲瑄上場，讓張正偉下二軍，主要考量是他近期打擊狀況不佳，在二軍有比較多打席可以調整。
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