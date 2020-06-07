中職／王溢正跳過一次先發 黃偉晟升一軍補牛棚

樂天桃猿隊今天公布球員異動，先發左投王溢正下放二軍，將牛棚投手黃偉晟升上一軍，總教練曾豪駒表示，王溢正因手有些不適，保險起見讓他跳過一次先發，至於下周輪值如何安排，仍有待討論，考慮從本土投手中找人選。

王溢正昨天對富邦悍將隊先發6局，被敲出8支安打，丟掉五分，有三分責失，「愛姊姊」打線給予六分支援，退場時還是勝投候選人，不過牛棚失血，王溢正無緣拿下本季第五勝。

王溢正昨天投完後，手有些不舒服，教練團決定讓他跳過一場先發，下周暫不考慮讓洋投投一休四，而會從本土投手中找人頂替，去年先發過六場的洪聖欽，以及石垣島交流賽曾擔任先發的江國謙，都是可能人選。

猿隊牛棚是目前最大罩門，今天將黃偉晟升上一軍，希望補上戰力，也會持續在二軍尋找可用之兵，曾豪駒表示，二軍有好表現的投手都有在注意，「有適合的就會升上來。」