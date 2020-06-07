中職／不想保送 王躍霖再進化

樂天桃猿隊「守護神」王躍霖6月5日突然拉警報，因腹直肌緊繃，臨時無法上場，今天證實虛驚一場，休息過後已好轉，昨天就在場邊熱身待命，王躍霖說：「那是突發狀況，現在已經好多了。」

6月5日猿隊對富邦悍將隊之戰，八局下猿隊突破平手局面，取得領先，王躍霖開始熱身準備九局上場關門，沒想到投幾顆球後，突然感覺到腹部肌肉不適，原本還想透過治療趕快恢復，結果教練團保險起見，直接打電話，要他不要再準備。

王躍霖表示：「（黃）子鵬原本就有在熱身，也請他趕快準備，後來想說，如果勉強上去，第九局可能會被逆轉，就不要太冒險。」

今年被賦予第九局關門任務，王躍霖坦言，一開始還是會緊張，雖然回頭就看到計分板上面是寫9局，「我還是當7、8局去投，在場下的時候會給自己壓力，上去就不多想，毫無保留，全力去投，把每一棒都當作中心打者。」

中職生涯第六年再進化，王躍霖目前防禦率2.20、被上壘率1.04都是生涯新低，2018年成績不理想，對他來說是重要的關鍵，每年透過休賽季回顧一年表現，好的地方維持、不好的地方修正，才有目前的好成績。

其中一項修正是保送的比率，2018年王躍霖投19局就出現19次四壞保送，今年目前16.1局，只有兩次四壞，王躍霖說：「今年會去注意搶好球、對決球的位置，像是兩好三壞的時候，會去想出手點跟球的位置，不想要保送。」