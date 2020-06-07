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日職／陽岱鋼中外野、一壘都守 149速球擊成二壘打
巨人隊旅日老將陽岱鋼今天以替補中外野手身分亮相，還兼任一壘手，對養樂多隊熱身賽兩個打數揮出一支二壘安打，九局下為球隊跑回第八分，巨人終場8：2獲勝。
巨人面對養樂多先發投手高橋奎二，前兩局就從他的手中揮出六支安打，包括二局下湯淺大三分砲、丸佳浩陽春砲，攻下六分奠定勝基。
丸佳浩完成三次打擊、揮出兩支安打後，陽岱鋼接替中外野守備，六局下面對養樂多第四任投手坂本光士郎遭三振，九局下逮中對方第六任投手清水昇149公里速球，揮出右外野方向二壘打，再靠岡本和真安打護送得分。
巨人先發投手田口麗斗投五局，被揮出四支安打，五局上遭養樂多九棒渡邊大樹轟出兩分砲，失兩分奪勝。
陽岱鋼 ツーベースヒット！ pic.twitter.com/wpwjBMUyid— だいっち (@d96_G0618) June 7, 2020
【一軍】#練習試合🆚#東京ヤクルト🏟️#巨人 8-2 ヤクルト— 読売巨人軍（ジャイアンツ） (@TokyoGiants) June 7, 2020
九回裏、#陽岱鋼 選手が二塁打で出塁し、#岡本和真 選手がレフトフェンス直撃の適時打を放ち1点を追加‼️
13安打8得点で、ヤクルトに連勝🎉#巨人戦 #withfans #ジャイアンツ #giants #プロ野球 pic.twitter.com/p9wAUGiN8m
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