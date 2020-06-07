日職／陽岱鋼中外野、一壘都守 149速球擊成二壘打

富邦悍將先發投手索沙昨晚在第八局遇到亂流，他向上場想換投的教練團說：「再給我一人次的機會。」最終力投一二八球，創下生涯新高，以八局失六分、三分責失的表現，幫助球隊以九比六擊敗樂天桃猿隊，在兩千人滿場之下，本季首次在桃園棒球場拿下勝利。

2020-06-07 00:05