中職／普門馬家三、游都要選秀 王維中表弟也加入

儘管今年得和旅外回歸的大咖們競爭，已經率先晉級冠軍戰的高雄市代表隊，還是有不少高中應屆畢業生想投入中職選秀，來自普門中學的馬鋼就是其中之一，將和同校的馬傑森、楊鈺翔一同出擊。

繼游擊新秀馬傑森宣告進軍中職選秀後，「馬馬連線」的三壘搭擋馬鋼也確定加入戰場，他坦言原本以大學為優先，後來在家人及親朋好友鼓勵下，才選擇提前進場，「大概是在木棒聯賽結束後，王貞治盃（5月）的時候決定的。」

今天的玉山盃四強賽，擔任第四棒的馬傑森四打數敲出一支安打，第五棒的馬鋼則有四支二的演出，兩人各有一分打點，兩人合力助高雄市以6：0擊退台東縣，不過馬鋼認為自己得點圈的打擊仍有改善空間，跑壘和守備也還需加強。

選擇在旅外大物回鄉潮時進軍中職選秀，馬鋼坦言上榜難度的確增加，但自己只能做好該做的事，剩下的因素也不是他能決定。

打定主意後，馬鋼也向效力樂天桃猿的普門學長邱丹請教，「有聊過，他說職棒很現實，但也鼓勵我，只要好好加油就有機會選上。」

楊鈺翔則是高二才專職投手，原本成績並不出色，高三飆出147公里的球速，才增加信心向中職叩關，他的表哥正是有可能一同投入選秀的前旅美投手王維中。