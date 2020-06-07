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日職／松坂大輔最快球速136公里 吳念庭代跑未打擊
西武隊39歲老將松坂大輔今天在熱身賽亮相，對決去年效力的中日龍隊，中繼一局未被安打、投出一次保送，直球最快球速136公里，西武終場11：1獲勝。
西武打完前五局4：1領先，松坂六局上登板，面對首名打者高橋周平連投四顆壞球，接下來控球回穩，讓艾爾蒙特（Zoilo Almonte）、井領雅貴連續揮出右外野飛球，再讓堂上直倫揮出二壘飛球出局，順利完成中繼任務。
松坂相隔14年再披西武球衣，已非當年球速輕鬆超過150公里的「少年仔」，今天最快136公里是對堂上直倫投出，一共用了五種球路，包括直球、卡特球、曲球、內角飄球、指叉球，全部加起來15球有七球是卡特球，成為主要武器。
西武隊台灣野手吳念庭今天九局下出場代跑，接替老將中村剛也，未有打擊機會。
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