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中職／再給我一次機會 索沙投滿八局展鬥志

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
中華職棒富邦悍將隊6日作客桃園球場，派出洋投索沙（Henry Sosa）先發迎戰樂天桃猿隊，索沙用128球投滿8局，助隊終場以9比6奪勝。中央社
中華職棒富邦悍將隊6日作客桃園球場，派出洋投索沙（Henry Sosa）先發迎戰樂天桃猿隊，索沙用128球投滿8局，助隊終場以9比6奪勝。中央社

富邦悍將投手索沙昨天對戰樂天桃猿，投滿八局用了生涯新高的128球，失掉六分，但只有三分責失，幫助球隊以9：6戰勝樂天桃猿隊，八局想要續投的鬥志，獲得悍將隊總教練洪一中稱讚。

索沙前四局就丟掉六分，不過三局在兩出局後，因隊友失誤丟掉三分，不計自責分，七局投完球數已經破百，八局續投遇到亂流，一出局後被連敲兩安，教練團喊出暫停，索沙堅持留在場上，洪總表示：「他說再給我一次，有抓起來繼續，沒有就換下來，結果兩個出局都完成。」

索沙賽後表示：「我知道很多球，但沒想到底幾球，只想幫球隊多投一局就多安定一局。」前四局索沙感覺自己怎麼投都被打到，但後四局連賞四顆鴨蛋，索沙說：「他們有很多好打者，後面我重新專注在比賽，讓內、外角球路分明，有好的效果。」

洪總表示，樂天桃猿今天的陣容看起來是近期最完整，前面掉分後，要逆轉有難度，幸好索沙從五局開始回穩，「打線可以慢慢的去逆轉。」

索沙 樂天桃猿 富邦悍將

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