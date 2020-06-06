中職／史上1萬轟出爐 朱育賢一砲為球隊留名

中華職棒史上第1萬轟在今天出爐，因場次關係，樂天桃猿隊朱育賢成為紀錄締造者，朱育賢的全壘打也「一砲雙響」，樂天桃猿隊、桃園棒球場都是第一次在紀念性千轟里程碑上留名，朱育賢表示：「我也是等到另一場比賽結束後才知道。」

中職今天開打前距離萬轟只剩六發全壘打，紀念性全壘打依完賽日期計算，遇到同日多場賽事，則照賽事編號，排序在前者先計算，今天中信兄弟與統一獅隊之戰編號在前，許基宏、蘇智傑、詹子賢、黃鈞聲依序開轟，已累積四轟。

樂天桃猿與富邦悍將之戰接續計算，悍將隊高國輝在第一局敲出兩分砲，猿隊朱育賢在第二局也敲兩分砲，根據紀錄剛好落在第一萬轟，林益全在七局上的陽春砲變成第10001轟。

朱育賢表示，自己沒有太大感觸，因為取決於另一場賽事結果，「就順其自然，紀錄就是不斷的累積，繼續追高，很難掌握，需要天時地利，我自己就是享受每次揮擊。」

朱育賢今年開季狀況火燙，刷新聯盟開季最快10轟、11轟的全壘打紀錄，不過5月10日對中信兄弟敲出個人第11轟後，就此卡關，今天是相隔27天、12場比賽再度敲出全壘打，現場球迷也大喊：「終於啊。」

之前雖然遇到全壘打難產，朱育賢表示，主要是打擊節奏出了一些問題，這段期間有尋求教練、學長的幫助，還是保持一貫的心態，今天開轟後也不會因此鬆口氣，他說：「堅持自己的節奏，突破低潮，今天跨出第一步，球隊目前戰績有些膠著，還是希望幫助球隊為主。」