玉山盃／延長賽頂著壓力 林順安後援守勝不留遺憾

台東縣隊今天在玉山盃青棒錦標賽於延長賽11局以4：3淘汰台北市隊，林順安以5.2局無失分的強力後援表現成為一大功臣，即使在突破僵局制的緊張局面下，仍能面帶笑容化解危機，他笑說：「我很享受這比賽。」

林順安今天在6局上接替先發投手林志光登板，雖讓台北市靠高飛犧牲打攻回追平分，替林志光多丟一分，但隨即控制住局面，把比賽帶進延長賽。而他在第10、11局突破僵局制中也頂住壓力，沒有失分，製造球隊靠再見安打贏球的機會。

林順安透露，自己過去在其他盃賽就有過多次投突破僵局制的經驗，今天再度面臨同樣的局面，雖然還是會緊張，「但覺得把我該做的做好就好。」他也坦言自己當下很亢奮。

台東縣在10局下攻占滿壘時，正好輪到林順安打擊，他原有機會自己終結比賽，但擊出飛球出局，他說：「想說要往外野打，但沒有掌握好，機會沒有把握住，很可惜。」然而他接著在11局跑回球隊再見分。

台東縣總教練葉明嘉透露，林順安是球隊倚重的中繼投手，危機處理能力很好，雖然今天控球有點落差，比賽後段他也說他會緊張，但我有鼓勵他盡力丟，他也高三了，不要留下遺憾。