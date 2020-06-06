中職／詹子賢生涯首發滿貫砲 兄弟搶下4連勝

中信兄弟、統一獅隊今晚在台中洲際棒球場交手，兄弟先發洋投萊福力以優質表現帶隊衝，打線在6局下轟出8分大局，終場以14：3贏球，兄弟拿到4連勝、對戰獅隊5連勝。

萊福力前5局無失分，6局上因失誤、安打掉第1分，再被蘇智傑轟出兩分砲，單局失3分、責失兩分。

蘇智傑連續3場轟出全壘打、連5戰敲安、連6戰得分、連5戰有打點，本季累積13轟，持續在排頭領先。

兄弟在6局下大舉進攻，詹子賢擊出生涯首支滿貫砲，之後再以許基宏安打、陳子豪保送及黃鈞聲全壘打搶分，單局打了13人次，拉開差距。

萊福力投出優質內容，且有隊友打擊力挺，拿到本季第3勝、也是3連勝，中職生涯累積20勝（19敗）。

兄弟目前戰績18勝15敗，仍排第2，落後樂天桃猿隊勝差拉近到兩場。

獅隊先發洋投羅里奇投5局，被擊出9支安打、失6分皆為責失，本季首勝仍未開張，且吞下3連敗。