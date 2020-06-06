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中職／索沙128球熱投8局 悍將擊敗樂天

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
猿隊郭嚴文在二局下的二壘安打達成生涯第一千安，成為中職史上第25人。 本報資料照片
猿隊郭嚴文在二局下的二壘安打達成生涯第一千安，成為中職史上第25人。 本報資料照片

富邦悍將隊靠著林益全一棒追平比數，最終以9：6擊敗樂天桃猿隊，先發投手索沙開局雖然投得跌跌撞撞，仍用128球投滿8局，被敲12支安打丟掉6分，不過僅有3分是自責分，拿下勝投。

悍將隊首局靠著高國輝的兩分砲先馳得點，第二局林宥穎一壘安打、第三局范國宸二壘安打各有一分打點；不過猿隊先靠著朱育賢在二局下得兩分砲追分，三局下陳俊秀安打敲回一分，郭嚴文的二壘安打敲回兩分，將比數超前為5：4。

悍將隊四局下再掉一分，不過悶了兩局的打線，在六局上再啟攻勢，王正棠安打敲回一分，七局上林益全敲陽春砲追平比數，高國麟的二壘安打敲回超前分，八局上林宥穎、林益全的安打各帶有一分打點，將比數拉開為9：6。

猿隊郭嚴文在二局下的二壘安打達成生涯第一千安，成為中職史上第25人，生涯效力桃猿隊第10個球季，過去有6個球季單季百安，最多一季是去年的138支安打。

林益全 郭嚴文

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