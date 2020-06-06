玉山盃／王宇傑再見安 台東縣延長賽11局收4強門票

台東縣與台北市隊今天在玉山盃青棒錦標賽再度碰頭，雙方鏖戰到延長賽11局，台東縣林順安後援5.2局無失分，並靠高二學弟王宇傑敲出再見安打，終場由台東縣以4：3勝出，連3年晉級4強，下一戰強碰高雄市隊。

台東縣由台東體中為主體，先前在勝部對戰以大理高中為主體的台北市，以12：1贏球，讓台北市提前落入敗部，兩隊今天則又在B組敗部冠軍戰對決，台東縣總教練葉明嘉透露，今年東體對戰大理還沒輸過，打擊占上風。

雙方今天打完正規賽9局戰成3：3平手，進入突破僵局制延長賽，兩隊在第10局都無功而返，11局上台東縣林順安再度守住局面，下半局則靠王宇傑揮出再見安打，助台東縣搶下最後一張4強門票。

林順安此戰自6局上登板，兩度在突破僵局中頂住壓力，合計後援5.2局，只被擊出1支安打，沒有失分，也是贏球大功臣。

葉明嘉表示，今天球隊在比賽前段沒有把分數拉開，是做得比較不好的地方，因為這次的目標就是要先挺進4強，因此把兩名高三主力投手林志光、林順安都壓上投手丘，比賽後段也安排高一、高二球員上場，包括揮出再見安打的王宇傑，希望學弟也能將學長們拚進4強實力傳承下去。