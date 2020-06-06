中職／柯佳嬿「不想輸」 站上投手丘開好球

樂天桃猿隊本周末主場三連戰推出主題活動，熱門戲劇「想見你」女主角柯佳嬿今天到場開球，兩個彈跳就到本壘，方向也沒偏差太多，更特別的是，一般女藝人會選擇離本壘較近的距離開球，柯佳嬿直接站上投手丘，她說：「因為不想輸啊。」

柯佳嬿2016年曾獲電視金鐘獎「戲劇節目女主角獎」，2019年又在「想見你」當中挑戰一人分飾兩角，精緻細膩的演出再度爆紅，就連今天擔任捕手的猿隊球員陳晨威也是忠實劇迷，不過柯佳嬿透露：「聽說他還沒看最後一集，今天比賽完會找時間看。」

中職開球嘉賓選擇從投手丘投球的相對不多，柯佳嬿表示：「練習的時候有發現距離很遠，投起來吃力，平常也沒接觸棒球，投球有一些技術性。」但問過工作人員後，知道也有人選擇站在投手丘，柯佳嬿說：「好，沒關係，那我就站在這邊。」

柯佳嬿不是第一次擔任開球嘉賓，2009年她也曾因「比賽開始」這齣棒球劇受邀擔任開球打者，如今劇中兩位小球員，飾演「阿Su」的黃恩賜與「尬造」的陳育軒，現在都已進入職棒，分別效力中信兄弟與統一獅隊，柯佳嬿得知也相當驚喜，「希望有機會跟他們見面。」

柯佳嬿的老公坤達也是閃亮之星棒球隊的一員，不過柯佳嬿說，來開球之前，坤達只跟她說了「加油」，這次站上投手丘感覺很特別，出場前也有點緊張。