中職／相隔一年再開轟 陳晨威樂輕鬆：不用跑了

樂天桃猿隊陳晨威昨晚終於敲出本季首轟，距離前一次全壘打剛好相隔一年，不過上一次是支場內全壘打，陳晨威笑說：「昨天輕鬆一點，不用跑了。」

陳晨威在昨天對富邦悍將隊之戰，五打數敲出兩安打，終結連兩戰、8打數無安打的乾旱，陳晨威說：「教練提醒我多出棒，去找感覺，就像打擊練習一樣，差不多的球就要攻擊，出棒也有比較順暢一點，之前雖然帳面上也有安打，但我自己知道，擊出的球不扎實。」

一年前陳晨威敲出的事場內全壘打，昨天除了自己開轟，也看到隊友林立敲場內全壘打，陳晨威也說：「感覺滿妙的。」

陳晨威近期盜壘數停滯，還多了3次的盜壘失敗，陳晨威說：「被抓到是遲早的事，本來就不會一直這麼順利，但還是正常去跑，不用因為害怕失敗就去改變，這幾個被抓到也不是很明顯的出局，對方捕手傳得也好。」