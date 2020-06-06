聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／相隔一年再開轟 陳晨威樂輕鬆：不用跑了
樂天桃猿隊陳晨威昨晚終於敲出本季首轟，距離前一次全壘打剛好相隔一年，不過上一次是支場內全壘打，陳晨威笑說：「昨天輕鬆一點，不用跑了。」
陳晨威在昨天對富邦悍將隊之戰，五打數敲出兩安打，終結連兩戰、8打數無安打的乾旱，陳晨威說：「教練提醒我多出棒，去找感覺，就像打擊練習一樣，差不多的球就要攻擊，出棒也有比較順暢一點，之前雖然帳面上也有安打，但我自己知道，擊出的球不扎實。」
一年前陳晨威敲出的事場內全壘打，昨天除了自己開轟，也看到隊友林立敲場內全壘打，陳晨威也說：「感覺滿妙的。」
陳晨威近期盜壘數停滯，還多了3次的盜壘失敗，陳晨威說：「被抓到是遲早的事，本來就不會一直這麼順利，但還是正常去跑，不用因為害怕失敗就去改變，這幾個被抓到也不是很明顯的出局，對方捕手傳得也好。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言