中職／振臂鼓勵自己 黃子鵬被點名關門人選之一

樂天桃猿隊「守護神」王躍霖昨晚因腹痛臨時缺席，今天確定是肌肉拉傷，總教練曾豪駒表示，王躍霖目前狀況OK，就看牛棚練投結果，如果暫時無法回歸，黃子鵬、蘇俊璋會是九局關門人選。

猿隊昨晚對富邦悍將隊之戰，九局上帶著三分領先，但王躍霖身體不適無法登板，陳禹勳登板被敲兩安加上一次四壞，形成滿壘，靠著黃子鵬及時踩住煞車，曾豪駒表示：「昨天是突發事件，禹勳主要還是信心問題，會找方式去幫他。」

悍將隊靠著胡金龍高飛犧牲打、猿隊守備失誤追回兩分，黃子鵬面對只剩1分領先的戰況，三振掉張正偉，驚險守下勝利，在投手丘上興奮拉弓，黃子鵬表示：「那個動作主要是相信、鼓勵自己，加上正偉賢拜過去對我打得不錯，能夠順利幫球隊守下勝利，當然是開心。」

黃子鵬5月中旬防禦率一度壓低到2.84，不過5月17、27日兩場出賽各丟3分、2分，防禦率升到5.79，近期兩場出賽無失分，又拿下本季首次救援成功，對自己的信心不無小補。

黃子鵬說：「就一場一場慢慢去修正，教練每一場都會給我鼓勵，我也會去請教胖哥（林泓育）、（郭）嚴文、（陳）禹勳，知道自己的優勢在哪裡。」