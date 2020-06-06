中職／獅隊洋投搶勝效能低 遠遠落後另3隊外援

統一獅隊今年洋投取勝效能超低，到今天賽前，用過4名洋投，18場先發只拿到兩勝，不到另3隊外籍投手勝投的三分之一，只能靠本土投手自助搶勝。

獅隊洋投群數據難看，到今天賽前為止，羅里奇先發投3場、沒有勝投，費爾本先發8場拿1勝，洛奇先發5場也有1勝，明天要先發的達尼爾，已投過3場，勝投掛零。

中信兄弟隊本季已用4名洋投，聯手拿到8勝，樂天桃猿隊也用過4位外籍投手，貢獻7勝，富邦悍將隊最節省，3位洋投拿7勝，效能也好。

獅隊洋投若也有另3隊洋投的貢獻度，現在4隊戰績勢必互咬，外籍戰力的不足，也成為獅隊目前陷入墊底窘境的關鍵。

達尼爾4月底來台「補洞」，先完成14天居家檢疫隔離，5月3日到台南棒球場報到，完全沒在二軍出賽調整，立即上一軍出賽。

前3次出賽，達尼爾先發兩場，都無法撐過5局，讓牛棚過度燃燒，對戰力連動影響不小，惡性循環的結果，就是打得再多分都不夠用。

兄弟明天先發洋投米蘭達，已經近1個月不知勝投滋味，目前仍是3連敗，本季戰績3勝3敗、對戰獅隊1勝1敗。