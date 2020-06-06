快訊

即時開票／決戰57.5萬票！罷免韓國瑜案 同意票領先中

美國暴動延燒到媒體 紐時歧視文章遭自家記者罷工抗議

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／不是開轟就是三振 王柏融連兩天全壘打佐2K

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
王柏融連續兩天都以全壘打佐2K，體現打擊教練小笠原道大要他全力揮擊的指導。 聯合報系資料照
王柏融連續兩天都以全壘打佐2K，體現打擊教練小笠原道大要他全力揮擊的指導。 聯合報系資料照

昨天從橫濱王牌今永昇太手中敲出全壘打，效力日本火腿王柏融砲管不停歇，今天再度於練習賽開轟，這發陽春砲幫助火腿擴大領先，終場以5：4險勝橫濱。

備戰6月19日開打的日職賽季，王柏融的球棒升溫中，今天在練習賽擔任先發第五棒、左外野手，首打席面對橫濱先發投手平良拳太郎吞下三振，第四局面對中繼登板的井納翔一就展長程砲火，在球數1好1壞時將下一球轟出右外野，這發陽春砲幫助火腿擴大領先為5：3。

王柏融在第六局的打席再度吞下三振，連續兩天都以全壘打佐2K，昨天才透露要「積極出棒、不怕三振」的打擊心法，確實體現在成績上。

王柏融表示，開轟的球應是偏高的卡特，連續兩天敲全壘打，「就和昨天一樣，不去想結果，只是想著要確實擊到球，得到想要的結果。」

王柏融 日本火腿 橫濱
高雄市長究竟會留步還是回黨部？線上直播開票看這裡 -->

延伸閱讀

日職／大王歸位 王柏融連兩天開轟

日職／復賽後首度開轟 王柏融：積極出棒、不怕三振

相關新聞

日職／不是開轟就是三振 王柏融連兩天全壘打佐2K

昨天從橫濱王牌今永昇太手中敲出全壘打，效力日本火腿的王柏融砲管不停歇，今天再度於練習賽開轟，這發陽春砲幫助火腿擴大領先，...

中職／獅隊洋投搶勝效能低 遠遠落後另3隊外援

統一獅隊今年洋投取勝效能超低，到今天賽前，用過4名洋投，18場先發只拿到兩勝，不到另3隊外籍投手勝投的三分之一，只能靠本...

日職／大王歸位 王柏融連兩天開轟

備戰6月19日開打的日職賽季，效力日本火腿的王柏融用球棒宣示火力全開，今天面對橫濱隊井納翔一，第四局鎖定直球開轟，連續兩...

日職／坂本、大城二採皆陰性 監督盼早日歸隊

日本職棒讀賣巨人隊的球星坂本勇人、大城卓三日前傳出確診新冠肺炎，不過這幾天已經連續2次接受PCR檢測都呈現陰性，2人也都...

中職／王躍霖腹痛未上猿險遭翻盤 曾總：是突發事件

樂天桃猿隊昨晚對富邦悍將隊之戰，帶著三分領先進入九局上，但守護神王躍霖因腹痛缺席，差點被對手得逞翻盤，總教練曾豪駒說：「...

中職／球場再解封 就座不需戴口罩

台灣疫情相較各國平緩，中華職棒也一路領先各國，配合七日防疫措施鬆綁，中職也在昨天進行第八次防疫會議，確認球迷進場不須再全程戴口罩，讓球迷觀戰體驗可以逐漸回歸「享受模式」。

中職／獅隊「雙傑」打擊登頂 敵不過吳東融關鍵安

中信兄弟隊昨晚在台中洲際棒球場的一三二一名觀眾前洗了一場三溫暖，從領先到被追平、落後，最終靠著吳東融的安打敲回超前分，才以八比七驚險擊敗統一獅隊，拿下三連勝。

中職／霸能先發好投 猿隊林立場內轟有「巧合」

幸運之神昨晚和樂天桃猿隊站在一起，除了特殊全壘打之外，梁家榮八局下擊出幸運彈跳二壘打送回超前分，終場以六比五擊敗富邦悍將隊；悍將隊本季在桃園五連敗，教頭洪一中回到老東家主場的首勝還要等一等。

中職／蘇智傑雙響砲做白工 中信逆轉獅隊奪三連勝

統一獅隊蘇智傑今晚靠著單場雙響砲超車朱育賢登上全壘打王，不過中信兄弟雖然被追平又落後，八局下卻靠著吳東融的安打敲回超前分...

中職／猿隊幸運之神眷顧 洪總回老東家主場首勝還要等

幸運之神今晚站在樂天桃猿隊這邊，除了難見的特殊全壘打外，梁家榮8局下擊出幸運彈跳二壘打超前比數，終場以6：5擊敗富邦悍將...

中職／去年今天陳晨威場內全壘打 今晚林立接手拚腳程

樂天桃猿隊今晚出戰富邦悍將隊，陳晨威首局首打席首球便開轟，林立則在3局下跑出場內全壘打，連兩發長程砲都是難得紀錄。

朱哥熄火／林振賢跟教頭看法相同 找回以前才能往上走

朱育賢陷入低潮，樂天桃猿隊外野教練林振賢和教頭曾豪駒的看法相同，「回歸基本面最重要」，不要去想改變什麼，「找回以前才能從...

熱門新聞

日職／大王歸位 王柏融連兩天開轟

NBA／老鷹無緣參與復賽 飛人卡特被迫提前退休

NBA／稱約柯奇練出腹肌 金塊總裁：他準備好去海灘

NBA／失業近一年 布魯爾自認還有幾年好狀態

朱哥熄火／長程砲量產後停滯 曾豪駒協助回到原點

CBA／復賽倒數14天 林書豪可能面臨更嚴苛挑戰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。