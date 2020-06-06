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日職／不是開轟就是三振 王柏融連兩天全壘打佐2K
昨天從橫濱王牌今永昇太手中敲出全壘打，效力日本火腿的王柏融砲管不停歇，今天再度於練習賽開轟，這發陽春砲幫助火腿擴大領先，終場以5：4險勝橫濱。
備戰6月19日開打的日職賽季，王柏融的球棒升溫中，今天在練習賽擔任先發第五棒、左外野手，首打席面對橫濱先發投手平良拳太郎吞下三振，第四局面對中繼登板的井納翔一就展長程砲火，在球數1好1壞時將下一球轟出右外野，這發陽春砲幫助火腿擴大領先為5：3。
王柏融在第六局的打席再度吞下三振，連續兩天都以全壘打佐2K，昨天才透露要「積極出棒、不怕三振」的打擊心法，確實體現在成績上。
王柏融表示，開轟的球應是偏高的卡特，連續兩天敲全壘打，「就和昨天一樣，不去想結果，只是想著要確實擊到球，得到想要的結果。」
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