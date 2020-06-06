玉山盃／林昱珉代打敲致勝一擊 新北淘汰屏東進4強

衛冕軍新北市隊今天在玉山盃青棒錦標賽對上屏東縣隊，爭取從A組敗部出線，兩隊也打出一場耗時3小時又38分鐘的激戰，新北市前役的敗戰投手林昱珉，此戰在5局下代打揮出致勝一擊，助新北市終場以7：5淘汰屏東縣，連6年闖進4強。

新北市昨天在A組勝部冠軍戰對上高雄市，左投林昱珉登板後援，在9局下被敲出再見安打，新北市終場以3：4輸球掉入敗部，今天再爭4強資格；對手屏東縣則在本屆賽事首戰就輸給新北市，從敗部拚復活。

雙方在玉山盃二度碰頭，比賽前段上演拉鋸戰，5局上打完戰成3：3平手，5局下新北市靠2次保送和林雅唐的安打攻占滿壘，教練團打林昱珉煥上場代打，而他敲出左外野方向的安打，替球隊送回超前分，也成為此戰勝利打點，新北市單局進帳4分致勝。

新北市總教練周宗志解釋，原本輪到的打者楊正宇近2場比賽狀況不理想，「林昱珉雖然很少打擊，但他擊球率高，比賽中就有跟他說，如果前3局分數沒有拉開，輪到楊正宇打擊時剛好壘上有跑者，就換他上去打。」

新北市全場揮出9支安打，比對手少4支，但靠著林昱珉帶起大局攻勢，加上4名投手壓制對手，合力守勝。劉予承先發5局失3分、送出8次三振，拿下勝投，退場後還接替三壘守備，林旺熙中繼2局失1分，賴知頎中繼1局無失分，第9局由「火球男」潘文輝飆154公里速球關門。

兩隊在玉山盃首戰碰頭時，新北市以4：0完封屏東縣，今天再次交手卻贏得辛苦，屏東縣單場揮出13支安打，包括5支長打，周宗志也坦言「有點被嚇到」，尤其點名單場3安、差全壘打締造完全打擊的潘瑋祥，「感覺他們的打擊跟第一場落差很大，這場每個打者擊球都很確實。」

新北市贏球後挺進4強，明天將強碰宿敵桃園市，提前上演去年冠軍戰對決，周宗志說：「全力搶勝，可用的兵都會上，看誰狀況好就誰上。」

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