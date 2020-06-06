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中職／王躍霖腹痛未上猿險遭翻盤 曾總：是突發事件
樂天桃猿隊昨晚對富邦悍將隊之戰，帶著三分領先進入九局上，但守護神王躍霖因腹痛缺席，差點被對手得逞翻盤，總教練曾豪駒說：「沒讓王躍霖上大家都會覺得奇怪，但實在是突發事件。」
悍將隊昨役8局上扳平比數，猿隊在下半局突圍拿3分超前，正常調度情況下，9局上應該讓王躍霖登板「關門」，但走上投手丘的人卻是陳禹勳。
曾豪駒說：「王躍霖在比賽中突然腹部痛，陳禹勳在這個位置比較有經驗，雖然狀況不好，還是要相信他。」
陳禹勳上場後，接連被高孝儀、范國宸敲安，再對李宗賢投出四壞球保送，製造滿壘危機，曾豪駒說：「後面看起來真的沒辦法掌握，只能再換黃子鵬。」
之後悍將隊靠胡金龍高飛犧牲打、猿隊守備傳球失誤追回兩分，黃子鵬面對領先1分、二壘有跑者、兩人出局的戰況，對張正偉投出三振，驚險守下勝利，在投手丘上興奮拉弓。
王躍霖這兩天能不能上場未知，曾豪駒說：「要看狀況，只有肚子痛、還是肌肉拉傷，得再確認。」
猿隊昨役敲3轟，打線也有適時發揮，曾總表示，球隊最近打擊串連不好，「但這一戰好的是，看到大家的長打慢慢掌握住了，往後希望可以更好」。
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