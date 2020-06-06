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中職／吳東融關鍵安 兄弟驚險奪勝

聯合報 / 記者蘇志畬／綜合報導
吳東融敲出致勝安打。 （中央社）
吳東融敲出致勝安打。 （中央社）

中信兄弟隊昨晚在台中洲際棒球場的一三二一名觀眾前洗了一場三溫暖，從領先到被追平、落後，最終靠著吳東融的安打敲回超前分，才以八比七驚險擊敗統一獅隊，拿下三連勝。

中信兄弟一局下就攻下三分，加上三局下攻下兩分，一度取得五比二的領先，不過五局上被獅隊郭阜林兩分砲，加上蘇智傑隨後打出陽春砲，追平比數。七局上又丟一分，直到八局下王威晨內野滾地敲回追平分，吳東融在二、三壘有人時敲出安打，帶回兩分超前比數。

吳東融雖然日前陷入連三場無安打的小低潮，但近期看影片找回好感覺，單場敲出三支安打的「猛打賞」表現，還有兩分關鍵打點。對於八局下敲出的超前安打，吳東融說：「時機對了就出棒，沒有想太多。」

獅隊「雙傑」昨晚都靠打擊好表現登頂，蘇智傑單場雙響砲、四打點，個人累積十二轟，超車朱育賢，成為全壘打王，距離個人生涯百轟只剩十八轟的差距，有望單季卅轟跟百轟一起達陣；陳傑憲四打數兩安打，加上王威晨沒有安打進帳，以五十六支多出王威晨一支，登上安打王。

王威晨 中信兄弟 蘇智傑 朱育賢 陳傑憲 吳東融 統一獅 郭阜林

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