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中職／霸能先發好投 猿隊砲聲隆隆

聯合報 / 記者婁靖平／桃園報導
霸能拿下單場ＭＶＰ。 記者蘇健忠／攝影
霸能拿下單場ＭＶＰ。 記者蘇健忠／攝影

幸運之神昨晚和樂天桃猿隊站在一起，除了特殊全壘打之外，梁家榮八局下擊出幸運彈跳二壘打送回超前分，終場以六比五擊敗富邦悍將隊；悍將隊本季在桃園五連敗，教頭洪一中回到老東家主場的首勝還要等一等。

猿隊昨天出現陳晨威首局首打席首球全壘打、林立在三局下跑出生涯第一支場內全壘打，都是罕見的全壘打紀錄，六局下郭嚴文也敲出陽春砲。

猿隊先發投手霸能前六局雖都讓對手上壘，但力保無失分，七、八局各被胡金龍及高國麟擊出兩分砲、陽春砲，兩隊平手、比賽重新開始；悍將隊延續開轟紀錄，連十八場比賽有全壘打。

八局下，郭嚴文擊出內野安打，梁家榮擊出內野強勁滾地球，先打到悍將隊一壘手林益全身上後反彈，二壘手王正棠補位攔球不及，形成幸運的二壘打，郭嚴文跑回超前分，藍寅倫、陳晨威再敲安助攻兩分。

九局上，猿隊未派出守護神王躍霖收尾，總教練曾豪駒說：「他臨時腹部痛，陳禹勳狀況雖不好，但有經驗，還是要相信他。」

但陳禹勳上場後卻製造出滿壘危機，猿隊再換黃子鵬救援，驚險守住勝利，中止對戰悍將隊二連敗。

霸能投八局，被擊出九支安打、兩支全壘打、失三分，另飆出七次三振，優質表現拿到個人本季第四勝（一敗），獲選單場ＭＶＰ，曾豪駒說：「可以吃局數的投手，對牛棚幫助很大。」

悍將隊去年曾在桃園球場八連敗，單季在這座球場拿七勝（十二敗一和）；而去年率領猿隊打悍將隊的洪一中，今年跳槽轉變身分，儘管回到最熟悉的球場，依然沒挽救悍將隊在桃園輸多勝少劣勢。

樂天桃猿 富邦悍將 胡金龍 林立 陳晨威

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