中職／霸能8局好投 黃子鵬守住危機桃猿險勝悍將

中華職業棒球大聯盟樂天桃猿隊先發投手霸能今天在桃園棒球場主投8局失3分，靠隊友陳晨威、郭嚴文開轟，林立跑出場內全壘打，黃子鵬9局上守住危機，終場6比5險勝富邦悍將隊。

桃猿1局下靠陳晨威轟出首局首打席首球全壘打先馳得點，3局下林立中外野方向深遠安打，跑出場內全壘打再添1分，這是林立生涯首支場內全壘打，也是本季中職首支；6局下郭嚴文也敲陽春砲，取得3比0領先。

7局上悍將胡金龍敲出2分全壘打，8局上高國麟也敲陽春砲，戰成平手；8局下桃猿展開攻勢，郭嚴文擊出內野安打後，梁家榮、代打藍寅倫都敲二壘安打，各帶有1分打點，陳晨威再補上1打點安打，這局攻下3分。

悍將9局上最後進攻機會，高孝儀、范國宸敲安打，李宗賢獲保送形成滿壘，胡金龍擊出高飛犧牲打，帶有1分打點，接著王正棠擊出二壘方向滾地球，本來可形成雙殺，但游擊手余德龍傳球失誤，悍將再得1分，最終黃子鵬三振掉張正偉，桃猿6比5險勝悍將。

霸能（Lisalverto Bonilla）用95球主投8局，被敲9支安打，包含2發全壘打，投2次保送、7次三振，失3分演出優質先發，奪下勝投，獲選單場MVP（最有價值球員）。第2任投手陳禹勳一個人次都沒解決，留下滿壘危機，但黃子鵬順利守成，獲救援成功。

郭嚴文4打數敲出2支安打，其中有全壘打演出，生涯安打數999支，明天有機會達成生涯千安；此外，主審楊崇煇執法第1000場達成，為中職第14人。