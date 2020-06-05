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全國藤球賽／從踢毽隊轉型 南市篤加國小靠發球奪冠

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
篤加國小拿下國小組冠軍。圖／中華藤球協會提供
篤加國小拿下國小組冠軍。圖／中華藤球協會提供

109年全國藤球團體錦標賽今天至7日在高雄亞柏會舘登場，在疫情趨緩下成為今年首場藤球賽事，5日雙人賽打頭陣，國小組由成軍兩年的台南市篤加國小靠著團隊穩定發球奪冠，社會公開男子組全勝晉級的台北市代表隊、嘉南藥大，明天將重演去年冠軍賽對決戲碼。

成軍兩年的台南市篤加國小藤球隊從踢毽（子）隊轉型而成，關鍵戰以2：1力退去年冠軍屏東縣北葉國小，首次參加全國藤球團體錦標賽便以全勝戰績封王。教練鄭欽文表示，自從轉型後，學生對運動的熱情也提升了，藉由團體賽，讓經驗豐富的球員可以領著學弟妹一同參賽成長，彌補球隊不足之處。屏東縣北葉國小飲恨獲亞，同是首次參賽的屏東縣興華國小則拿下季軍。

社會公開男子組經過分組預賽激戰，分別由台北市、嘉南藥大、桃園猛牛和台師大晉級四強，挑戰連霸的台北市，四強戰遭遇桃園猛牛，先由陳冠宇／石浩天拿下第一點，後由王崇安和郭昱鋌接棒，開局雖一路領先，不料次局遭桃園猛牛逼入丟士，幸虧郭昱鋌穩穩攻擊，以21：16、23：21守住勝利，衛冕只剩最後一哩路。

台北市小將王崇安和郭昱鋌今年被教練詹宇庭擺在先發位置，相較於去年傾向磨練自我、累積經驗，王崇安認為今年的挑戰是熟悉比賽壓力，「這次比較像是要去贏得比賽，不是依賴學長得分，心態上較不一樣。」

王崇安是第二次參加團體賽，提及團體賽和個人賽的差別，他認為：「最大不同是可以明顯感受到很強大的後盾在幫助自己往前。」涵括各個年級的台北市代表隊，每年總有學長在後指導，給予年輕選手精神上最大的支持，讓他們全然投入於比賽中。在教練詹宇庭領軍下，明天再戰宿敵嘉南藥大，力拚社會公開男子組雙人賽衛冕。

藤球 陳冠宇

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