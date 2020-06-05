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中職／蘇智傑雙響砲做白工 中信逆轉獅隊拿下三連勝

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導

統一獅隊蘇智傑今晚靠著單場雙響砲超車朱育賢登上全壘打王，不過中信兄弟雖然被追平又落後，八局下卻靠著吳東融的安打敲回超前分，以8：7擊敗統一獅隊，拿下三連勝。

獅隊一局上就先靠蘇智傑的右外野陽春砲轟下第一分，不過一局下中信立刻反擊，張志豪在二、三壘有人時敲出左外野安打，追平比數，詹子賢再補上一支安打反超前，一、三壘有跑者的情況下，許基宏敲出內野滾地球，獅隊卻因守備瑕疵無法形成雙殺，讓兄弟取得3：1領先。

獅隊三局上再啟攻勢，陳傑憲的安打帶有一分打點，可惜滿壘時，潘武雄敲出雙殺，中止攻勢；三局下中信追加分數，張志豪安打上壘後，詹子賢敲出二壘安打帶有一分打點，岳東華擦棒後觸身，經挑戰後維持原判為界外球，岳東華把握打擊機會，敲出高飛犧牲打，比數拉開到5：2。

五局上獅隊終於追平，陳傑憲在兩出局後敲出內野滾地，裁判認定安打上壘，郭阜林補上一發左外野兩分砲，一口氣追到兩分差，蘇智傑再追加一發「背靠背」的陽春砲，將比分追平，個人則完成單場雙響砲。

七局上蘇智傑再扮英雄，林靖凱右外野二壘安打後，陳傑憲游擊滾地球因失誤上壘，郭阜林的中外野飛球未能賺進打點，不過蘇智傑敲出高飛犧牲打，將比數超前為6：5。

八局下中信兄弟趁獅隊投手黃竣彥不穩，兩次四壞加一次觸身，在一出局後攻占滿壘，獅隊推出終結者陳韻文仍無法止血，王威晨的內野滾地靠著腳程避免雙殺，也幫球隊得到一分，吳東融再補上一支安打，攻下兩分超前為8：6；獅隊僅在九局上半多添一分，無力逆轉。

蘇智傑 陳傑憲

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