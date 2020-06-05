中職／猿隊幸運之神眷顧 洪總回老東家主場首勝還要等

幸運之神今晚站在樂天桃猿隊這邊，除了難見的特殊全壘打外，梁家榮8局下擊出幸運彈跳二壘打超前比數，終場以6：5擊敗富邦悍將隊；悍將隊本季在桃園5連敗，教頭洪一中回到老東家主場的首勝還要等一等。

去年悍將隊在桃園球場勝率低於5成，雖在季末最後4戰全勝，但之前一度吞下8連敗，單季在桃園只拿7勝（12敗1和）。

去年率領猿隊打悍將隊的洪一中，今年跳槽轉變身份，儘管回到最熟悉的球場，依然沒能挽救悍將隊在桃園輸多勝少的劣勢。

猿隊陳晨威首局首打席首球就開轟，3局下林立跑出生涯第1支場內全壘打，6局下郭嚴文也追補陽春砲，悍將隊先發投手伍鐸眼看就要吞下跨季對戰4連敗，但隊友在後段開始追分，力助躲過敗投。

猿隊先發投手霸能前6局雖都讓對手上壘，但力保無失分，7、8局各被胡金龍及高國麟擊出兩分砲、陽春砲，兩隊平手、比賽重新開始；悍將隊延續開轟紀錄，連18場比賽有全壘打。

8局下，郭嚴文擊出內野安打，梁家榮擊出內野強勁滾地球，先打到悍將隊一壘手林益全身上後反彈，二壘手王正棠補位攔球不及，形成幸運的二壘打，郭嚴文跑回超前分。

猿隊要回領先後，再以藍寅倫、陳晨威安打助攻兩分奠定勝基，中止對戰悍將隊2連敗。悍將隊在9局上靠安打、保送、高飛犧牲打及失誤追回兩分