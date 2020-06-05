中職／去年今天陳晨威場內全壘打 今晚林立接手拚腳程

樂天桃猿隊今晚出戰富邦悍將隊，陳晨威首局首打席首球便開轟，林立則在3局下跑出場內全壘打，連兩發長程砲都是難得紀錄。

猿隊開路先鋒陳晨威，首局下面對悍將隊先發投手伍鐸投出的第1球出棒，小白球直飛中外野全壘打牆，生涯第2支首局首打席全壘打出爐。

陳晨威前次首局首打席開轟，是2019年04月17日在台南對戰統一獅隊，投手江辰晏投出的第4球挨轟，今晚是他生涯第1支首局首打席首球全壘打。

巧的是，去年的今天，陳晨威在台南球場跑出一支場內全壘打，也是中職在今晚之前的最近一支場內全壘打。

今天林立接手，3局下擊出直擊中外野全壘打牆的深遠飛球，反彈後不斷往前滾動，悍將隊兩位野手追球不及，林立靠腳程滑進本壘得分。

這是林立生涯第1支場內全壘打，也是中職本季第1支場內全壘打；此戰打完3局，猿隊暫時以2：0領先。