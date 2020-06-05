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日職／坂本勇人大城卓三確診後2度呈陰性 監督盼早日歸隊

中央社 / 台北5日電

日本職棒讀賣巨人隊的球星坂本勇人、大城卓三日前傳出確診新冠肺炎，不過這幾天已經連續2次接受PCR檢測都呈現陰性，2人也都沒有症狀，監督原辰德期盼他們能盡早歸隊。

巨人隊的內野手坂本勇人及捕手大城卓三6月3日確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），導致當天與西武獅的練習賽，突然被取消。

根據日本媒體「體育報知」今天報導，5月底巨人隊讓全體隊職員接受檢測，結果218人當中，坂本勇人、大城卓三及2名工作人員被測出有IgG抗體。

一般來說有抗體代表已感染一段時間，並正在恢復，因此6月2日的練習賽坂本勇人和大城卓三仍有上場。但為了保險起見，2名球員於6月2日當晚還是做了PCR檢測，6月3日結果出爐，坂本勇人及大城卓三呈現「微陽性」。

不過2名球員皆沒有任何症狀，6月3日當晚又再做一次PCR檢測，結果又變為陰性。今天早上2人再度檢測第3次，檢查結果仍為陰性。巨人監督原辰德表示，「他們2個今天檢查結果都是陰性，狀況也很好，所以希望2人可以早日歸隊」。

雖然2名染疫的球員尚未歸隊，不過巨人隊的練習賽已經恢復正常。今天與養樂多隊交手，陽岱鋼替補上場，有二壘安打、1打點演出，最終雙方2比2握手言和，原訂於6月19日開幕的日職例行賽，也不會受到影響。

讀賣巨人 坂本勇人 西武獅

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