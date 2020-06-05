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朱哥熄火／林政賢跟教頭看法相同 找回以前才能往上走
朱育賢陷入低潮，樂天桃猿隊外野教練林政賢和教頭曾豪駒的看法相同，「回歸基本面最重要」，不要去想改變什麼，「找回以前才能從低潮往上走」。
林政賢一路看著朱育賢成長，「2015年他剛入隊的時候，完全打不好，我一直在思考，他身材這麼好，怎麼可能不會打」。
2016年，猿隊碰到傷兵潮，朱育賢在因緣際會下獲得遞補機會，上去就打出驚艷表現，林政賢說：「棒球很奇妙，有了自信就會愈打愈好。」
現在碰到低潮，「他沒打好會急、會有壓力，球還沒進來就想揮棒，但不論狀況好壞都要記得，每天必須從基本做起，把球帶進來、看清楚再打，不要盲目揮棒，對自己沒有幫助」。
林政賢覺得，朱育賢只要回歸基本面就好了，「不要急了，就亂想一通，想改動作、姿勢，改變這個或改變那個，沒有必要」。
林政賢說：「再好的球員，不可能每天都好，整個球季只要有25％的時間是在最好狀況，這一年就夠了，75到80％的時間都在找感覺，身體、心理、球隊氛圍都會造成影響，作自己就好。」
朱育賢現在再急也沒用，「狀況好的時候，球好像就停在那邊給你打，但狀況不好的時候，球還沒進來就打，當然打不好，因為沒辦法把球放大就出棒了」。
林政賢說：「狀況往下走時，在急的時候，看到球就想打，但愈想早去打，看球時間愈短，棒球比的是爭取看球的千分之零點零幾秒的時間，朱育賢要做的就是回歸原點。」
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