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朱哥熄火／11轟後原地踏步 百轟里程碑也在等
樂天桃猿隊朱育賢熄火多日，沒能儘速達成個人百轟里程碑，也給其他球員追上機會，統一獅隊蘇智傑已敲出10轟，落後差距僅剩1支。
朱育賢今年開季前兩戰敲出5支全壘打，在全球職業運動停擺之計，引發高度關注，日媒甚至要日職趕快行動，把他挖到日本去。
國外媒體來台灣採訪中職，第一個點名球員幾乎都是朱育賢，不斷登上國際媒體版面；4月10場比賽繳出4成87打擊率、8轟及17分打點，獲選單月MVP，還是全世界第一位單月MVP。
朱育賢用13場比賽累積10轟，寫下中職最速紀錄，11轟則在第17場比賽出現，再寫中職最速紀錄，改寫林智勝在2009年效力猿隊時創下的紀錄（21場11轟）。
但自5月10日開轟後至今，朱育賢大棒熄火，全壘打原地踏步，安打只有7支，且都是單場一安，威脅力道大不如季初，陷入一波低潮。
去年上半季，朱育賢敲出22支全壘打，刷新半季最多全壘打紀錄，但也有過連11場比賽沒有全壘打的紀錄；下半季則有連14場熄火、季末更有連18場未開轟的低潮，但全季仍繳出30轟的個人新高，拿到單季全壘打王。
朱育賢目前11轟仍領先群雄，但除了蘇智傑、張志豪逼進，隊友林立、獅隊林安可也都持續有進帳，8轟緊追不捨。
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