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朱哥熄火／長程砲量產後停滯 曾豪駒協助回到原點

聯合報 / 記者婁靖平／桃園即時報導
樂天桃猿隊朱育賢陷入小低潮，11場比賽未開轟。 聯合報系資料照
樂天桃猿隊朱育賢陷入小低潮，11場比賽未開轟。 聯合報系資料照

樂天桃猿朱育賢陷入小低潮，11場比賽未開轟，教練團幫忙找問題，總教練曾豪駒賽前特地緊盯，幫忙調整揮棒軌跡的感覺。

朱育賢在球季初砲火四射，但在5月10日對中信兄弟隊敲出個人第11轟後至今，11戰僅擊出一支長打（二壘打），全壘打量產原地踏步。

曾豪駒說：「在狀況不好的時候，難免會多想，打擊策略會不穩定，只能慢慢去調整，從打擊啟動到擊球、施力，朝想要的控制方向去走。」

去年下半季，朱育賢也曾發生類似走下坡的狀況，曾豪駒認為，問題其實都相同，「突然覺得自己的身體協調感沒那麼好，一直不好的時候，就會去想改變策略，反而影響擊球內容」。

曾豪駒說：「前面好的東西、現在稍微有點變了，就是要幫他找回來，回到原本好的感覺。」

以旁觀者的立場來看，教練能做的，就是協助朱育賢回到最基本的地方，「如何去擊球，慢慢從這裡，擊球感覺愈好、自信就會愈好」。

朱育賢 曾豪駒 樂天桃猿

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