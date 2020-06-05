中職／林智平挑戰打擊王 還要再等一等

樂天桃猿隊今天在桃園棒球場迎戰富邦悍將隊，還差5打席可以進入打擊排行榜的林智平，沒有排入先發，挑戰打擊王還要再等一等。

林智平近況火熱，自5月8日起已連續14場比賽擊出安打，今天賽前打擊率4成87，但打席不足規定，還差5打席入榜；目前打擊排行第一名是是桃猿隊林泓育（4成20）。

悍將隊今天先發投手為伍鐸，猿隊總教練曾豪駒說：「我們知道林智平最近不錯、差5打席就能當排頭，但考量到個人對戰內容沒那麼好，沒將他排入先發。」

曾豪駒認為，不用急於一時，「如果他狀況保持得好，後面還是有機會補齊（打席），比賽要打120場，現在補足雖是打擊王，但若最後不是也沒有用，能維持到最後才是最重要的」。

曾豪駒拿猿隊戰績比喻，「現在團隊成績是第1名，但都是暫時的，也要走到最後才算數，賽季還很長，要做團隊的考量」，今天比賽若悍將隊後段換投，還有機會狀況讓林智平上場。