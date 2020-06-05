日職／主場第一球就揮 吳念庭練習賽首安出爐

日職西武獅隊台將吳念庭練習賽首安出爐，今天與中日龍隊之戰，吳念庭在後段代守上陣，九局抓緊唯一一次打擊機會，敲出安打，為了6月19日開打的新球季做好準備，西武也以8：5擊敗中日隊。

西武獅隊在六局下靠著山川穗高的兩分砲，單局打下五分取得7：5領先，七局上吳念庭接替源田壯亮上場鎮守游擊，九局下面對左投祖父江大輔，第一球就擊出中外野方向安打，並靠隊友水口大地的安打為球隊跑回分數。

吳念庭在6月3日對巨人隊之戰曾與陽岱鋼同場出賽，兩打數無安打，今天回到主場的首打席就敲安，由於巨人隊坂本勇人、大城卓三一度傳出傳出新冠肺炎呈陽性反應，吳念庭也透過臉書向球迷表示，自己目前身體健康，無不適狀況，也已排除被感染的風險。