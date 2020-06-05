日職／復賽後首度開轟 王柏融：積極出棒、不怕三振

日本職棒在6月2日重啟熱身賽不久，效力日本火腿的王柏融就展長程砲火，今天面對橫濱隊先發投手今永昇太，首打席對決就敲出兩分全壘打，他也透露打擊教練小笠原道大給他的建議，告訴他積極揮棒、不要害怕三振，在此役兌換成全壘打。

王柏融休兵一天後，今天在面對橫濱之戰擔任先發第五棒、指定打擊，首局就相準今永昇太的直球開轟，這是他在今年對外練習賽的第二發全壘打，也是賽季重啟後的首轟。

王柏融表示，打擊教練告訴他，現在剛恢復實戰不久，就積極出棒、不要害怕三振，「聽從了教練的建議，所以有這樣的結果。」

今永昇太今天先發3局，丟掉3分全都發生在第一局，王柏融的兩分砲帶來的傷害最大；談到首局的亂流，他表示，「第一局是全力去投，但有點太謹慎了。」

王柏融在首局開轟後，接下來的打席都無建樹，第四局和第六局都以揮棒落空三振收場，此役3打數敲出1安打後退場休息，兩隊終場以4：4戰和。