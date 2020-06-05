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中職／捨棄全面開放 吳志揚：限制多票賣不完也沒意義

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
中職若全面開放進場，球迷得全程戴口罩，會長吳志揚認為這樣票恐怕賣不完、沒太大意義。 聯合報系資料照
中職若全面開放進場，球迷得全程戴口罩，會長吳志揚認為這樣票恐怕賣不完、沒太大意義。 聯合報系資料照

6月7日起，球迷進場觀賞中職賽事，逐漸回歸正常體驗，中職捨棄全面開放座位，讓球迷可以脫下口罩觀戰，會長吳志揚表示，「是以盡量讓球迷進場有最好的享受為優先目標。」

中職爭取讓球迷進場觀戰可以人數更多、更加自由，中央疫情指揮中心建議兩項方案，一是不限制進場人數與座位距離，但需全程配戴口罩，且不得飲食，第二為仍須採梅花座維持社交距離，但球迷在座位上可不戴口罩，並開放飲食。

中職今天與各隊進行第八次防疫會議後定調，維持梅花座，開放現場烹調飲食，以及球迷不需全程配戴口罩。選擇方案二，吳志揚解釋，這個二選一並不難，讓球迷進場有最好的享受是優先目標。

吳志揚指出，開放一千人時，已經有球迷因為現場不能飲食而不進場，「全程配戴口罩、不能吃喝，就可以全面開放座位，但為了每張座位都要賣，這些限制不解封，一千人都賣不完，那就沒有意義。」

中職

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