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中職／觀戰大鬆綁！ 球迷進場不用全程戴口罩了

中職／觀戰大鬆綁！ 球迷進場不用全程戴口罩了

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
中職確認6月7日防疫措施大鬆綁後，開放球迷不須全程配戴口罩，現場開放烹調食物，梅花座也將縮小距離限制 聯合報系資料照
中職確認6月7日防疫措施大鬆綁後，開放球迷不須全程配戴口罩，現場開放烹調食物，梅花座也將縮小距離限制 聯合報系資料照

中華職棒聯盟今天召開第八次防疫會議，確認6月7日防疫措施大鬆綁後，開放球迷不須全程配戴口罩，現場開放烹調食物，梅花座也將縮小距離限制，各隊約可開放半數座位接客，球迷的觀戰體驗將陸續回歸正常。

中職今天與各隊進行視訊會議，確認接下來的方針，中職會長吳志揚在會後表示，配合6月7日的大鬆綁，積極推動讓更多球迷進場、更自由的觀賞中職比賽。

鬆綁的部分包括，球迷在座位上可不須全程配戴口罩，但離開座位時仍須把口罩戴上；飲食部分，除了原先已經開放的餐盒外，也可販售現場烹調食品，但要求注意衛生、包裝完整，不要讓食物暴露在空氣中，也要求加派人手避免大排長龍。

現場座位規劃規定也有放寬，依然為梅花座，但改採間隔排數，例如前一排坐奇數位，下一排就為偶數位。此外，進場仍採實名制，但不需再填寫健康聲明書。

吳志揚解釋，6月7日的大鬆綁後，並不代表沒有進場人數限制，而是以距離限制，每個球場的座位安排也有不同，接下來就看各隊決定怎麼開放、開放哪區，約可達到半數座位開放。

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