中職／味全龍再辦測試會 邀好手圓職棒夢

味全龍去年自辦測試會，吸引超過500名選手報名，今天球團宣布再度自辦選秀測試會，開放現役甲組成棒球員、黑豹旗或高中棒球聯賽木棒組進入16強的選手報名，為想圓職棒夢的好手再開一條路。

味全龍宣布，將於本月15、16日於斗六球場舉辦測試會，即日起到9日中午前可上網報名，資格為現役現役甲組成棒球員、黑豹旗或高中棒球聯賽木棒組進入16強的選手，在測試會中表現優異的選手，將獲球團推薦參與今年選秀會。

參與過自辦測試會，來自南華大學目前二軍中繼表現亮眼的黃東淯 圖／味全龍提供

味全龍領隊吳德威表示，現在隊上球員已近 50 位，儘管如此，創辦人魏應充還是希望開一扇門，讓更多以打棒球為職志的球員有更多機會可挑戰職棒舞台，因此今年決定續辦測試會。

總教練葉君璋指出，球隊希望藉由測試會近身觀察球員，找到更多潛力選手，更希望已有選秀會資格的選手也能參加。去年參加自辦測試會的曾傳昇，實戰時展現的身手就讓葉總印象深刻，後來球隊也以第五指名簽下。

目前球隊近 50 名選手中，有 22 人去年曾參加龍隊的自辦測試會，來自南華大學的郭郁政、黃東淯、蔡明憲、全浩瑋、張政禹和林孝程六人，也同樣參與過去年測試會，獲得球團推薦並順利參與選秀。

參與過自辦測試會，來自南華大學目前二軍盜壘王的林孝程 圖／味全龍提供

味全龍隊去年自辦測試會，共吸引 500 多名選手報名，初審有 162 人通過進入測試會，最終球團推薦 50 多名選手參與中職舉辦的選拔會。今年的測試會地點改在斗六舉辦，球團也將提供食宿及交通補貼，就是希望能讓球員能夠專心大展身手。