中職／對獅隊3連勝 江國豪沒有特別策略

富邦悍將隊投手江國豪成為統一獅隊剋星，但昨晚表現不如前兩次對戰理想，總教練洪一中雖認為控球稍微差一點，但仍稱讚他是成熟的選手，「至少投滿6局」。

江國豪昨役前3局都讓獅隊上壘，且都造成失分戰況，洪總說：「壞球多，讓一個打者都上壘比較麻煩。」

前兩戰對獅隊投得好，但昨役太過閃躲，投出保送多，他說：「前兩場內容比較好，所以給自己比較大的壓力，太過小心，導致控球沒那麼理想。」

控球不夠精準，球數經常處於落後，江國豪說：「只能投到比較好的位置，就被攻擊了。」6局他再被潘武雄擊出陽春砲。

雖然投完6局，但江國豪認為，表現不到自己想要的程度，「對獅隊沒有特別策略，只是盡可能把每一球的位置投到，讓他們攻擊、讓他們的擊球效果沒那麼好」。

悍將隊洋將對獅隊被打得很慘，洪一中說：「反而是本土投得比較順，獅隊打者遇強則強，其實很黏，打線感覺難對付，揮空棒的機率少。」

江國豪對戰獅隊拿到3連勝，本季3勝都來自獅隊貢獻，昨晚最快球速150公里，2局上對林祖傑投出。