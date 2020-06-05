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我是MVP／安慰李宗賢失誤 胡金龍開轟還當心理導師
比賽時間：6/4 星期四（編號第75場）
對戰組合：統一獅vs.富邦悍將
MVP :富邦悍將 胡金龍
單場成績：四打數兩安打，一分打點
富邦悍將隊此戰一路緊咬，最後能險勝統一獅隊，胡金龍在五局下敲出球隊首度超前比數的陽春砲很關鍵，這一棒也延續了球隊連17比賽開轟的紀錄。
但對於團隊全壘打紀錄推進，胡金龍不是太在乎，他說：「還是不要講，愈想壓力更大，就順順地去打，球隊贏球比較重要。」
今年球季延後開打，胡金龍認為對打者有利，「那段時間，大家已準備好開季又延期，重訓就有加強，等於春訓更長」。
胡金龍表示，延後對打者有利，但對投手來說是一種消耗，「因為狀況起來了，又得重新開始」。
昨天比賽除了打擊貢獻，胡金龍也適時擔任「心靈導師」，在隊友李宗賢發生失誤（兩次）後，要他放輕鬆。
胡金龍認為李宗賢自我要求高，表現不好一定會自責，「跟他說不要想太多、太複雜，深呼吸一下，把步調慢下來」。
胡金龍說：「最怕一直想負面的事情，沒有人是完美的。」
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