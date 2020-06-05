中職／對戰勝率100% 江國豪除獅有一套

富邦悍將隊投手江國豪成為統一獅隊剋星，昨晚控球雖沒有之前理想，仍以六局、責失三分的優質先發表現，率隊五比四獲勝，江國豪拿到個人本季第三勝，全數來自獅隊貢獻。

江國豪本季先發五場，三戰對決獅隊，五月二日投六局、無失分，九日投八局、失兩分，兩場比賽都拿到勝投，昨晚靠著隊友力挺再度剋獅隊，對戰勝率百分百。

前三局，江國豪都沒能解決獅隊首名上場的打者，總教練洪一中說：「控球稍微差一點，壞球比較多，前三局讓第一個打者都上壘，比較麻煩。」

江國豪投六局，被擊出四支安打、失四分、責失三分，最快球速一五○公里。洪總表示，至少能投滿六局，「他是成熟的選手，練球態度很棒」。

江國豪成為對戰獅隊的勝利保證，洪一中表示：「很奇怪，我們洋將對他們都被打得很慘，本土反而投得比較順，獅隊打線其實並不好對付、揮空棒的機率少。」

前兩次對獅隊好投，江國豪說：「這場自己比較亢奮，表現沒前兩場好，也是因為前兩戰內容好，給自己壓力過大、太小心，導致控球沒那麼理想。」

此戰兩隊三度平手，獅隊蘇智傑、潘武雄先後擊出陽春砲；蘇智傑也是中職本季第二位十轟打者，目前僅落後樂天桃猿隊朱育賢（十一轟）。

悍將隊胡金龍五局下開轟，超前比數的這支全壘打，讓他獲選單場ＭＶＰ；六局下悍將隊靠高國輝二壘打、辛元旭安打及高孝儀滾地球掩護，再攻進超前致勝的第五分。

獅隊投手江辰晏前天先發投七局、被敲三安、失兩分，拿到第三勝，昨天換施子謙接棒先發投滿七局，但是失五分皆為責失分，承擔敗投；獅隊本季首度連兩戰先發投手撐完七局。