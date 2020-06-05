聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／對戰勝率100% 江國豪除獅有一套

聯合報 / 記者婁靖平／新北報導
江國豪再對獅隊拿勝投。記者蘇健忠／攝影
江國豪再對獅隊拿勝投。記者蘇健忠／攝影

富邦悍將隊投手江國豪成為統一獅隊剋星，昨晚控球雖沒有之前理想，仍以六局、責失三分的優質先發表現，率隊五比四獲勝，江國豪拿到個人本季第三勝，全數來自獅隊貢獻。

江國豪本季先發五場，三戰對決獅隊，五月二日投六局、無失分，九日投八局、失兩分，兩場比賽都拿到勝投，昨晚靠著隊友力挺再度剋獅隊，對戰勝率百分百。

前三局，江國豪都沒能解決獅隊首名上場的打者，總教練洪一中說：「控球稍微差一點，壞球比較多，前三局讓第一個打者都上壘，比較麻煩。」

江國豪投六局，被擊出四支安打、失四分、責失三分，最快球速一五○公里。洪總表示，至少能投滿六局，「他是成熟的選手，練球態度很棒」。

江國豪成為對戰獅隊的勝利保證，洪一中表示：「很奇怪，我們洋將對他們都被打得很慘，本土反而投得比較順，獅隊打線其實並不好對付、揮空棒的機率少。」

前兩次對獅隊好投，江國豪說：「這場自己比較亢奮，表現沒前兩場好，也是因為前兩戰內容好，給自己壓力過大、太小心，導致控球沒那麼理想。」

此戰兩隊三度平手，獅隊蘇智傑、潘武雄先後擊出陽春砲；蘇智傑也是中職本季第二位十轟打者，目前僅落後樂天桃猿朱育賢（十一轟）。

悍將隊胡金龍五局下開轟，超前比數的這支全壘打，讓他獲選單場ＭＶＰ；六局下悍將隊靠高國輝二壘打、辛元旭安打及高孝儀滾地球掩護，再攻進超前致勝的第五分。

獅隊投手江辰晏前天先發投七局、被敲三安、失兩分，拿到第三勝，昨天換施子謙接棒先發投滿七局，但是失五分皆為責失分，承擔敗投；獅隊本季首度連兩戰先發投手撐完七局。

江國豪 蘇智傑 洪一中 樂天桃猿 高孝儀 施子謙 胡金龍 朱育賢 富邦悍將 統一獅

延伸閱讀

中職／蘇智傑趕進度 本季10轟第2人

中職／江國豪足足休19天再上 挑戰生涯首次3連勝

中職／HR/9排行榜 江國豪贏過米蘭達

我是MVP／為了頭髮不能輸 江國豪：還不是仕朋害的

相關新聞

中職／對戰勝率100% 江國豪除獅有一套

富邦悍將隊投手江國豪成為統一獅隊剋星，昨晚控球雖沒有之前理想，仍以六局、責失三分的優質先發表現，率隊五比四獲勝，江國豪拿...

中職／生日當天首度先發 辛元旭：好興奮

富邦悍將隊新秀辛元旭昨天過廿一歲生日，也是職棒生涯首度先發出賽，一局上就有美技演出，策動雙殺化解統一獅隊攻勢，壽星說：「...

中職／蘇智傑趕進度 本季10轟第2人

統一獅隊今晚出戰富邦悍將隊，蘇智傑在2局上擊出陽春砲，個人第10號全壘打出爐，也是中職本季第2位10轟球員，排在樂天桃猿...

中職／呷到頭髮鬍鬚都白了 洪總要林益全提高集中力

富邦悍將隊林益全今晚3局下記錯出局數，導致雙殺結束球隊攻勢，總教練洪一中有點無奈，「呷到頭髮鬍鬚都白了」，集中力應該要好...

中職／江國豪3連勝 成為獅隊剋星

富邦悍將隊投手江國豪成為統一獅隊剋星，今晚再以6局、責失3分的優質先發表現，率隊5：4獲勝，江國豪拿到個人本季第3勝，全...

中職／辛元旭收生日禮 職棒生涯首度排進先發

富邦悍將隊新秀辛元旭昨天首度出賽，生涯首安立刻出爐，今天是他21歲生日，也被排進先發名單，「很開心，等一下要跟家人講，記...

中職／「我很喜歡」林靖凱 本周挑戰生涯百安

新綽號是「我很喜歡」的統一獅隊新秀林靖凱，中職生涯已累積95支安打，本周可望突破百安，他覺得這個進度還算正常，「守備反而...

中職／古林睿煬二軍被打爆 搶好球能力還不足

統一獅隊投手古林睿煬今天在二軍對中信兄弟隊先發，投2.1局、失5分，壞球率偏高，總教練林岳平關心他的表現，但也不急著讓他...

中職／洪總看范國宸失誤 投球失憶案例多

富邦悍將隊野手范國宸昨天對統一獅隊之戰發生失誤、導致單局大失血，總教練洪一中擔心他的信心受到打擊，甚至會發生投球失憶症，...

日職／巨人首波26人採檢全陰性 陽岱鋼也受檢待結果

日職讀賣巨人昨天傳出坂本勇人、大城卓三確診新冠肺炎，緊急追加檢測，26名密切接觸者採檢全為陰性，包含陽岱鋼在內的全體一軍...

日職／警報解除？坂本勇人、大城卓三再檢已呈陰性

日本職棒讀賣巨人隊昨天傳出坂本勇人、大城卓三確診新冠肺炎，引起球界恐慌，兩人再次進行PCR檢測，今天得到的結果都是陰性；...

中職／朱育賢全壘打停滯 蘇智傑、張志豪緊咬不放

中職本季賽事打完前60戰，球季賽剛好進行1/4，樂天桃猿隊朱育賢全壘打進度停滯，已經連續11場比賽未開轟；中信兄弟隊張志...

熱門新聞

回顧索沙夾心棒事件 600轟巨砲淪笑柄

喬丹不在才奪冠？ 火箭2連霸史上最被低估

NBA／最佳五人未選喬丹 喬治：從小看布萊恩打球

日職／警報解除？坂本勇人、大城卓三再檢已呈陰性

中職／洪總看范國宸失誤 投球失憶案例多

MLB／海盜阿契爾動刀本季報銷 紐媒：洋基幸運錯過他

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。