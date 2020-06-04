中職／江國豪3連勝 成為獅隊剋星

富邦悍將隊投手江國豪成為統一獅隊剋星，今晚再以6局、責失3分的優質先發表現，率隊5：4獲勝，江國豪拿到個人本季第3勝，全數來自獅隊貢獻。

江國豪本季先發5場，3戰對決獅隊，5月2日投6局、無失分，9日投8局、失兩分，兩場比賽都拿勝投，今晚靠隊友力挺再剋獅隊，對戰勝率百分百。

江國豪今晚投6局，被擊出4支安打、失4分、責失3分，首局上因隊友失誤掉第1分。

此戰兩隊三度平手，獅隊蘇智傑、潘武雄先後擊出陽春砲；蘇智傑也是中職本季第2位10轟打者，目前僅落後樂天桃猿隊朱育賢（11轟）。

悍將隊胡金龍在5局下開轟，追平比數的這支全壘打，讓他獲選單場MVP，並助隊將連續場次擊出全壘打紀錄推進到17場；本季最多連續場次開轟紀錄為獅隊的23場。

悍將隊在6局下靠高國輝二壘打、辛元旭安打及高孝儀滾地球掩護攻進超前的第5分。

獅隊投手江辰晏昨天先發投7局、被敲3安、失兩分，拿到第3勝，今天換施子謙接棒先發投滿7局，但失5分皆為責失，承擔敗投。