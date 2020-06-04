聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／蘇智傑趕進度 本季10轟第2人
統一獅隊今晚出戰富邦悍將隊，蘇智傑在2局上擊出陽春砲，個人第10號全壘打出爐，也是中職本季第2位10轟球員，排在樂天桃猿隊朱育賢（11轟）之後。
朱育賢已經連續11場比賽未開轟，蘇智傑5月進帳5支全壘打、5月31日對桃猿隊擊出雙響砲，和中信兄弟隊張志豪，都在加速追趕中。
今晚之前，蘇智傑和張志豪都是9轟、並列全聯盟第2；兄弟今天沒比賽，蘇智傑暫時擺脫張志豪、獨居第2。
蘇智傑昨天對悍將隊之戰改打第6棒，今天排第5棒，他表示，打第4棒若無法送回隊友，感覺會有些自責，棒次改變後、減低不少壓力。
前兩戰，蘇智傑擊出7支安打、兩支二壘打、兩支全壘打、貢獻6分打點，今晚首打席開轟，助獅隊拿到超前的第2分。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言