中職／辛元旭收生日禮 職棒生涯首度排進先發

富邦悍將隊新秀辛元旭昨天首度出賽，生涯首安立刻出爐，今天是他21歲生日，也被排進先發名單，「很開心，等一下要跟家人講，記得看比賽」。

昨天辛元旭頂替范國宸出賽，7局上演出撲接美技，9局下、第2次上場打擊敲安，也是職棒生涯第1支安打，「沒想到這麼快就順利敲出來」。

隊友陳凱倫幫忙收起這顆紀念球，並開玩笑地拿出很多球讓辛元旭猜，哪一顆才是首安球，最後他把這顆球留在宿舍，「要獻給家人」。

還沒上一軍前，辛元旭曾幻想過自己的生涯首安是全壘打，「就跟漫畫情節一樣」，儘管最後沒有那麼「浪漫」，但能迅速出爐，「已經很開心」。

辛元旭在二軍狀況不錯，上一軍後的最不同感受是，「一軍投手的球質、變化球犀利度還是不同，必須要適應」。

辛元旭今天首度先發打第6棒、守三壘，「雖然是平常心，也很亢奮，訝異這麼快就能先發，但現在（賽前）最緊張，沒有這麼多人圍著我過（記者）」。