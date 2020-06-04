中職／「我很喜歡」林靖凱 本周挑戰生涯百安

新綽號是「我很喜歡」的統一獅隊新秀林靖凱，中職生涯已累積95支安打，本周可望突破百安，他覺得這個進度還算正常，「守備反而超乎想像中的順」。

球評劉志昇在比賽轉播中最喜歡提到林靖凱，最常講「我很喜歡」這位球員，「我很喜歡」因此和林靖凱畫上等號。

林靖凱去年出賽53場、擊出65支安打，本季32戰敲30安，很快就能達成百安，他說：「進度算正常，但沒想到要多快達成，只想把該做的事情做到比較重要。」

林靖凱三振率表較高，「去年就注意到這個問題，今年剛開始碰到的投手也比較好，大家都打不好，會想得比較多」，缺失還在尋求改善。

林靖凱說：「選球、判斷好壞球的能力和節奏都要加強，這些是小東西，沒辦法馬上改變，得靠比賽、靠身體去記憶起來。」

相對於打擊，林靖凱對自己的守備更有自信，「守備適應得很快，畢竟高中沒那麼穩定，去年半季守下來還是有小地方要改進，沒想到今年突然變得更好。」

今年季初，林靖凱有幾次美技演出，「開始慢慢對守備更有信心，不會害怕，球來就有辦法處理掉」，去年他會先想要怎麼處理，想太多、反而來不及反應。

林靖凱對守備很有信心，「今年想法單純，球打過來，就想辦法把它接住、傳一壘，怎麼來就怎麼接」。