中職／古林睿煬二軍被打爆 搶好球能力還不足

統一獅隊投手古林睿煬今天在二軍對中信兄弟隊先發，投2.1局、失5分，壞球率偏高，總教練林岳平關心他的表現，但也不急著讓他上一軍出賽。

古林睿煬是獅隊寄以厚望的新秀，但遲未能在一軍建功，以今天的表現來看，林岳平說：「搶好球能力、對比賽掌控都不好，還有繼續調整的空間。」

一位好的投手，平均一局用15球，古林睿煬今天單局平均要投30球，顯見沒能找到最好節奏，林岳平說：「等他有穩定、最順的內容時，再上來一軍。」

「餅總」認為，不管是古林睿煬還是潘威倫，在二軍出賽不能只看被安打、三振、保送的內容，「主要得觀察他的身體狀況，對球、對比賽的掌握度，身體不要有問題就好」。

在二軍投球，和在一軍完全不同，林岳平在二軍帶過球隊，「二軍比賽時的心理調整、測試、戰略都很重要，不見得會有最好的內容」。