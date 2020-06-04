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中職／洪總看范國宸失誤 投球失憶案例多
富邦悍將隊野手范國宸昨天對統一獅隊之戰發生失誤、導致單局大失血，總教練洪一中擔心他的信心受到打擊，甚至會發生投球失憶症，今天讓他休息，遺缺由辛元旭頂替。
范國宸昨天失誤後，打擊又被三振，洪總當機立斷將他換下，「自信受到影響，會有點不敢丟球，不能惡化下去，給他稍微緩一下」。
洪總說，過去的選手不會有投球失憶症，因為大家在賽前打擊練習都得輪流丟球，不像現在有教練代勞，「但現在的選手沒有這種機會，投球失憶幾乎各隊都有，這幾年特別多」。
洪一中舉陳晨威為例，「守游擊會出問題，守外野丟球就很正常，非常奇怪，林旺衛以前也會這樣」，有些人練習的時候很正常，但上去比賽就不一樣了。
還好范國宸的狀況不是很嚴重，洪一中說：「這是信心問題，他沒有常守三壘，有時候想太多，現在先讓他緩和。」
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