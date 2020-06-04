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日職／巨人首波26人採檢全陰性 陽岱鋼也受檢待結果
日職讀賣巨人昨天傳出坂本勇人、大城卓三確診新冠肺炎，緊急追加檢測，26名密切接觸者採檢全為陰性，包含陽岱鋼在內的全體一軍人員也在今天完成檢測，等待結果出爐。
巨人昨天傳出震撼彈，兩名球員確診，外界擔心疫情在棒壇擴大，影響鎖定在6月19日開季的日職，所幸今天的檢測結果讓人稍微鬆口氣。
原先檢測結果為「微陽性」的坂本勇人與大城卓三，在此次檢測中都轉為陰性，另安排26位密切接觸者受檢，包括同場出賽的九名球員，以及曾近距離對話的17人，亦都呈現陰性。
巨人今天取消與西武獅的熱身賽，上午針對包含球員、教練、職員在內的一軍全體陣容進行檢測，仍在等待結果出爐，若全員過關，預計明天就將按照既定賽程，與養樂多進行熱身賽。
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